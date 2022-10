NieR Automata è nato da un 'ricatto': il producer aveva minacciato di lasciare Square Enix per farlo approvare

NieR Automata è uno dei più grandi successi di Square Enix degli ultimi anni, un gioco uscito nel 2017 che ora ha ricevuto una nuova versione per Nintendo Switch. Inoltre, la sua popolarità gli ha permesso di essere adattato in un anime, che sarà presentato in anteprima nel 2023, prolungando la sua popolarità ben oltre quanto previsto.

Tuttavia, ottenere il via libera per questo clamoroso traguardo nei videogiochi non è stato facile e parlando durante un'intervista, Yosuke Saito, il producer, ha confessato di aver minacciato di lasciare Square Enix per portare avanti il progetto.

Alla domanda se fosse difficile ottenere l'approvazione dai dirigenti di Square Enix, Saito ha risposto: "Ho minacciato di lasciare l'azienda se non avessi potuto sviluppare NieR Automata e ho spinto per le approvazioni interne in quel modo, ad essere onesti. Pensavano che avrebbe solo venduto 300.000 copie in tutto il mondo" afferma.

Dalla sua uscita NieR Automata ha venduto oltre 6,5 milioni di unità e ha superato tutte le aspettative, continuando a vendere a lungo termine e ora con l'aggiunta della versione Nintendo Switch.

Fonte: PushSquare