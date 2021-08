Fortnite sta per accogliere Guile e Cammy di Street Fighter!

Epic Games ha annunciato tramite l'account Twitter ufficiale di Fortnite che Guile e Cammy di Street Fighter si faranno strada verso il popolarissimo titolo battle royale. I personaggi potranno essere acquistati nell'Item Shop l'8 agosto.

Sul sito ufficiale di Fortnite leggiamo: "Arrivano due nuovi sfidanti! Le leggendarie stelle di Street Fighter, Cammy e Guile, arrivano nel Negozio oggetti l'8 agosto alle 02:00 ora italiana".

Il costume Guile avrà la classica tenuta verde di Street Fighter II originale, più la variante da spiaggia Guile Protezione 100 e il dorso decorativo K.O. Per quanto riguarda Cammy, oltre al suo classico costume, potrete equipaggiare anche il dorso decorativo Aurora Militare e la variante Cammy Mimetica.

Round 2. FIGHT ?



Announcing two new challengers! Guile and Cammy from @StreetFighter are making their way to the Island.



Read about their upcoming Cosmetic Sets and about the Cammy Cup where you can win her Outfit early.



?: https://t.co/ASHildQt70 pic.twitter.com/Uc1nizbn9V — Fortnite (@FortniteGame) August 3, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il bundle Cammy e Guile include entrambi i costumi e dorsi decorativi, più la schermata di caricamento Secondo round come bonus.

Il bundle include il piccone Ascia tattica di Guile, il piccone Ascia Bowie della Delta Red di Cammy e il deltaplano Vector V-Trigger, ispirato al livello originale di Guile.

Infine, "gareggiando nella Coppa Cammy il 5 agosto avrai la possibilità di vincere il costume Cammy e il dorso decorativo Aurora Militare prima che arrivino nel Negozio oggetti l'8 agosto alle 02:00, ora italiana! Prendi un amico e fate squadra in questo torneo a Coppie. Le squadre più vincenti di ciascuna regione riceveranno il costume Cammy e il dorso decorativo Aurora Militare. Tutte le squadre che otterranno almeno 8 punti riceveranno la Schermata di caricamento Secondo round".

Fonte: Gamepur.