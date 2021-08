Pokémon GO sta per accogliere le creature di Pokémon Spada e Scudo

Un gruppo di Pokémon che ha debuttato in Spada e Scudo dell'anno scorso arriverà all'interno di Pokémon GO alla fine di questo mese. Il gioco aveva stuzzicato i fan con una sorpresa per il suo ultimo grande evento estivo ed ora eccolo qui.

Pokémon GO presenta già alcune creature della regione di Galar, ma solo forme ed evoluzioni di Pokémon esistenti come Zigzagoon e Ponyta. Ora, lo sviluppatore Niantic sta lanciando più Pokémon di Generazione 8, incluse le sue creature leggendarie. L'ultima parte dello Sblocco dell'ultrabonus di quest'anno sarà caratterizzata dall'esordio a Pokémon GO di due Pokémon Leggenda, trovati per la prima volta nella regione di Galar: Zacian e Zamazenta, nella forma di Eroe di Mille Lotte. Sembra che a portarli a Pokémon GO sia stato proprio Hoopa che ultimamente ha combinato guai durante il Pokémon GO Fest 2021.

Nell'aggiornamento di Pokémon GO viene detto anche che creature come Skwovet e Wooloo selvatici appariranno più spesso. I seguenti Pokémon si schiuderanno da Uova di 7 km: Meowth di Galar, Ponyta di Galar, Slowpoke di Galar, Farfetch'd di Galar, Zigzagoon di Galar, Darumaka di Galar e Stunfisk di Galar.

Per dare uno sguardo a tutte le novità in arrivo con il nuovo aggiornamento, potete cliccare qui.

Fonte: Videogamer