Pokémon GO celebra la 'Giornata Mondiale del Gatto'

Oggi è la Giornata Mondiale del Gatto e anche se potremmo non essere inondati di festività nazionali e regali, The Pokémon Company è comunque riuscita a consegnare un bellissimo regalo ai fan.

Il regalo si presenta sotto forma di una serie di cartelloni pubblicitari 3D a tema Pokémon GO, che verranno mostrati fuori dalla stazione di Shinjuku a Tokyo da oggi fino al 5 settembre.

In occasione di questa giornata le pubblicità sono tutte incentrate sui Pokémon di ispirazione felina che hanno abitato molte delle regioni del franchise. Osservando le prime immagini dei cartelloni pubblicitari, possiamo notare alcune apparizioni feline come quelle di Meowth, Espurr, Litten e molti altri.

La pubblicità rimarrà a rotazione fuori dalla stazione di Shinjuku fino al 5 settembre, quindi c'è tutto il tempo per vedere il tabellone se siete tra i fortunati che abitano in Giappone in questo periodo. Per coloro che invece sognano la terra del Sol Levante rimangono i video pubblicati sui social.

Fonte: Eurogamer