Articuno di Galar, Zapdos di Galar e Moltres di Galar hanno debuttato a sorpresa in Pokémon Go nel luglio 2022.

Raramente i leggendari fanno la loro apparizione in natura in Pokémon Go - di solito debuttano nei raid, con la notevole eccezione dei Guardiani dei Laghi - e tutti e tre questi uccelli possono apparire quando si utilizza la funzione Aroma Avventura Giornaliera.

Attenzione: non solo sono tutti e tre spawn rarissimi, ma sono tutti incredibilmente difficili da catturare. In bocca al lupo per la tua caccia!

Come ottenere Articuno di Galar, Zapdos di Galar e Moltres di Galar in Pokémon Go

Trovare Articuno di Galar, Zapdos di Galar e Moltres di Galar in Pokémon Go è abbastanza semplice in linea di principio: devi usare l'Aroma Avventura Giornaliera, una funzione che vede spawnare Pokémon aggiuntivi al di fuori della stagione in corso o del pool di creature specifico dell'evento.

Tra questi ci sono queste tre forme di Galar leggendarie, ma le possibilità di assistere alla loro comparsa è rarissima. Se non compaiono all'interno di una singola sessione di Aroma Avventura Giornaliera, che dura solo 15 minuti, dovrai aspettare fino al giorno successivo.

Ricordati di continuare a muoverti durante il periodo in cui l'Aroma è attivo, dopodiché ti conviene prendere una Bibbia e iniziare a pregare, perché lo spawn rate è praticamente ridicolo..

Puoi vedere uno spawn intorno al minuto 3:30 in questo video di MYSTLC 17 su YouTube:

Trovare uno dei tre è solo il primo passo, perché poi devi riuscire a catturarli...

Articuno di Galar, Zapdos di Galar e Moltres di Galar tasso di cattura e tasso di fuga

Non solo i tre uccelli leggendari di Galar si generano raramente quando usiamo l'aroma speciale, ma i loro tassi di cattura e di fuga sono a dir poco estremi.

I rapporti della community suggeriscono un tasso di cattura di base dello 0,3% e un tasso di fuga del 90%, il che li rende incredibilmente difficili da catturare. (Grazie HQna on the Silph Road reddit per queste statistiche.)

Per contestualizzare, il tasso di cattura base è del 2% per i raid leggendari, ma questi non fuggiranno finché non avrai esaurito tutte le Premier Ball.

Ci sono ovviamente ulteriori modificatori per aumentare le tue possibilità: l'uso di Baccalampon, i lanci eccellenti, il bonus di cattura dalle medaglie per il loro rispettivo tipo, sono tutti elementi che ti possono aiutare, ma a causa dell'elevatissimo tasso di fuga bisogna per forza avere successo entro i due primi lanci. Ciò rende effettivamente queste tre forme le più rare di tutto Pokémon GO.

Considerando il modo unico in cui sono stati aggiunti gli uccelli leggendari di Galar, la loro estrema rarità nella deposizione delle uova e il bassissimo tasso di cattura, oltre all'alto tasso di fuga, è possibile che l'intero evento sia stato progettato per mostrarli alla community e che solo in seguito sarà inserito un metodo di cattura più semplice.

Caught Galarian Articuno tonight! #PokemonGO #Niantic ❄️ pic.twitter.com/bmoP6qOlPB — Erik Cranmer (@ErikCranmer) July 26, 2022

Ovviamente questa è una nostra speculazione: è anche probabile che questo sarà l'unico modo in cui appariranno e serva semplicemente a incoraggiare i giocatori a utilizzare regolarmente la funzione Aroma Avventura Giornaliera.

In ogni caso, con parecchia fortuna, è già possibile catturarli.

Articuno di Galar, Zapdos di Galar e Moltres di Galar differenze

Se non conosci i giochi principali, in particolare il DLC Crown Tundra di Spada e Scudo, questi uccelli non solo hanno un aspetto radicalmente diverso, ma hanno anche modifiche alla loro tradizionale tipizzazione Ghiaccio-Elettro-Fuoco:

Tipo Articuno di Galar: Psico e Volante

Psico e Volante Tipo di Zapdos di Galar: Lotta e Volante

Lotta e Volante Tipo Moltres di Galar:Buio e Volante

Sebbene il tipo Volante rimanga invariato, tutti e tre hanno tipi completamente diversi dalle loro controparti originali. Probabilmente puoi sfruttare questa caratteristica a tuo vantaggio nella Lega Lotta, in quanto è possibile che i giocatori rivali non abbiano familiarità con questi cambiamenti fino a quando non sarà troppo tardi.

Ciò significa anche set di mosse diversi per adattarsi ai rispettivi tipi, cosa che li rende Pokémon completamente diversi e imprevedibili. Avendo appena debuttato, è difficile capire come si posizioneranno nel META, ma essendo tre leggendari è possibile che possano diventare fra i migliori del rispettivo tipo.