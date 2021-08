The Last of Us Parte II in un video della pre-alpha che mostra gli Shambler dal fondoschiena che esplode

Il nuovo gameplay pre-alpha di The Last of Us Part II mostra una versione molto diversa degli Shambler. In una breve clip mostrata da un dipendente di Naughty Dog si vede un frammento di gameplay da una versione pre-alpha di The Last of Us Part II, con l'ambiente circostante ancora nelle prime fasi di sviluppo. Nel video stesso, possiamo vedere Ellie sparare a Shambler dai sederi enormi i quali fanno uscire quello che possiamo solo supporre sia un gas tossico di qualche tipo.

È interessante notare che questo è l'aspetto originale degli Shambler nelle prime fasi di progettazione del gioco. Questa clip in realtà proviene dal portfolio di Matthew Gallant, lead system designer di Naughty Dog, che ha anche lavorato su Uncharted 4: Fine di un ladro prima di sviluppare il sequel con protagonista Ellie.

Come per tutti gli aspetti del gioco, gli Infected in The Last of Us Parte II sono stati progettati con grande attenzione ai dettagli. Questo vale anche per il retroscena degli Shambler. Queste mostruosità sono legate al "Bloater" della prima parte, ma sono state esposte all'acqua e all'umidità per lungo tempo. Senza indugi vi lasciamo alla visione di questa breve clip.

Intanto i fan continuano a trovare nuovi dettagli: un giocatore ad esempio ha scovato recentemente un dialogo inedito tra Joel e Ellie.

Fonte: YouTube