The Last of Us 3? L'attrice Laura Bailey vuole tornare a vestire i panni di Abby

L'attrice che ha vestito i panni di Abby in The Last of Us Part 2, Laura Bailey, ha dichiarato che le piacerebbe riprendere il ruolo nonostante tutte le polemiche e il clamore suscitato dal personaggio.

Senza fare spoiler sul gioco, l'introduzione di Abby nella serie ha suscitato un certo scalpore nella community di The Last of Us, in particolare per una scena che coinvolgeva un personaggio molto amato. La Bailey ha sempre riconosciuto che Abby è un personaggio che divide, ma ha ribadito il suo amore per il ruolo in una nuova intervista con Comic Book Movie.

"Tornerei sicuramente a interpretarla", ha detto la Bailey. "So che ci sono stati molti drammi e reazioni al suo personaggio, ma è stato uno dei ruoli più influenti che ho avuto nella mia vita".

"Tornerei al 100% a interpretare altre Abby se si presentasse l'occasione. La serie sembra incredibile e non vedo l'ora di vederne di più".

In precedenza la Bailey aveva dichiarato di essere sorpresa dalla quantità di odio che Abby ha ricevuto. Ha detto che la negatività ricevuta è stata inaspettata, anche se sapeva che il personaggio avrebbe fatto discutere parecchio.

Non è chiaro se vedremo The Last of Us Part 3, ma Naughty Dog ha già una sceneggiatura per il prossimo titolo.

Fonte: PlayStation LifeStyle.