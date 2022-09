The Last Of Us Factions sembra davvero realtà! Ex Naughty Dog parla di una città dettagliatissima

Della nuova versione di Factions di The Last of Us si parla da molti mesi ormai. A giugno, PlayStation ha rotto il silenzio e al Summer Game Fest ha presentato un'artwork di un "gioco autonomo" incentrato su un'esperienza online che sarà live service.

Finora non sappiamo molto di The Last of Us Factions, ma il profilo di uno dei designer, che ha lavorato nelle fila di Naughty Dog da giugno 2020 a dicembre 2021, potrebbe aver svelato nuove informazioni. Sul suo profilo Linkedin, Mathew Seymour ha detto che stava creando un titolo multiplayer ambientato in una "città molto densa" con molti dettagli. Naturalmente, il nome della produzione non è stato utilizzato da nessuna parte, ma è facile pensare al comparto multiplayer di The Last of Us.

In qualità di designer di ambienti, Seymour è stato coinvolto nella creazione di mappe, nel lavoro sul posizionamento dei singoli elementi, nella creazione di script e nella messa a punto di determinati ambienti con nuove texture. Attualmente, lo sviluppatore fa già parte di Bend Studio, dove si concentra sul gioco ancora non annunciato.

Per adesso non resta che aspettare informazioni ufficiali da Naughty Dog che arriveranno in futuro.

