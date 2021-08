'Epic Games Store non genererà profitti almeno fino al 2027'

Durante la causa tra Apple ed Epic Games sono emersi interessanti dettagli attraverso i documenti depositati. Secondo quanto riportato, Epic avrebbe investito 500 milioni di dollari per il suo negozio l'Epic Games Store: a tal proposito gli avvocati di Epic durante la causa in tribunale, hanno affermato: "Epic Games Store non è redditizio e non è paragonabile all'App Store e non sarà redditizio per almeno più anni".

La cosa interessante è che i legali di Apple hanno evidenziato come non sia redditizio Epic Games Store. "Epic ha perso circa $ 181 milioni su EGS nel 2019. Epic prevede di perdere circa $ 273 milioni su EGS nel 2020. Infatti, Epic ha impegnato $ 444 milioni in garanzie minime solo per il 2020, mentre prevede, anche con una crescita 'significativa', solo $ 401 milioni in entrate per quell'anno. Epic riconosce che la tendenza continuerà nell'immediato futuro: Epic prevede di perdere circa $ 139 milioni nel 2021".

"Se prendiamo le cifre più basse, ciò si somma a un investimento da parte di Epic di $ 493 milioni dal 2019, ed Epic stessa ha riconosciuto che i 'costi non recuperati' ammonteranno ad almeno $ 330 milioni. Nel migliore dei casi, Epic non si aspetta che EGS abbia un profitto lordo cumulativo prima del 2027".

Dall'altra parte Epic Games è una grande azienda redditizia può permettersi di ammortizzare queste somme: con Fortnite, che genera incassi da capogiro ogni anno, la società ha le spalle coperte.

Fonte: GamingBolt