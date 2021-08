The Last of Us Parte II continua a stupire in un video che svela i segreti della base del WLF

Nonostante sia passato del tempo dall'uscita di The Last of Us Parte II, i giocatori trovano sempre chicche interessanti all'interno del gioco. Recentemente, il canale YouTube Speclizer ha scovato numerosi dettagli grazie al trucco della telecamera libera.

Lo YouTuber ci aveva già mostrato in passato la casa di Joel con questa modalità; ora invece possiamo dare uno sguardo più approfondito al quartier generale del WLF, il Washington Liberation Front che ha come sede uno stadio. Partendo accanto al canile che visitiamo nel gioco, Speclizer ci porta dall'altra parte dello stadio dove possiamo vedere come il WLF coltiva risorse con quello che sembra essere del bestiame, così come i filari di colture che vengono curati.

Dall'altra parte dello stadio, ci sono alcuni NPC che non hanno texture facciali che fanno diverse attività: c'è chi cammina e chi è seduto sugli spalti. Non solo, ma la telecamera ci consente di fare un viaggio nella "palestra", in cui alcune persone si tengono in allenamento. Degna di nota tuttavia è la lavagna, che presenta l'orario delle lezioni e un "simpatico" Pesce d'Aprile. Di seguito potete dare uno sguardo al video: la parte dello stadio inizia al minuto 9:19.

Nelle notizie correlate, recentemente uno sviluppatore di Naughty Dog ha mostrato il prototipo degli Shambler: inizialmente i nemici avevano dei fondoschiena "esplosivi".

