Fortnite celebra il film Free Guy con l'arrivo di Ryan Reynolds

Dopo le miriadi di collaborazioni nel corso di questi anni poteva forse Fortnite fermarsi? Ovviamente no! Ed ecco che torniamo a parlare del battle royale perché ora è disponibile un'emote che celebra Free Guy, il nuovo film in uscita con protagonista Ryan Reynolds che viene catapultato nei panni di un NPC in un videogioco.

L'emote in questione, che è stata condivisa su Twitter da un leak arriverà nelle prossime ore, quando il negozio verrà ripristinato alle 2:00 di questa mattina, 13 agosto. Epic Games in sostanza ha preparato un evento sfida con il quale è possibile sbloccare questa nuova emote a titolo completamente gratuito.

Questa emote in sostanza riproduce le movenze del personaggio, che esegue un giro e che accompagna il doppio pollice in su. Non è chiaro se la skin e l'emote saranno gli unici oggetti Free Guy aggiunti a Fortnite o se ce ne saranno altri in arrivo. Grazie alla scoperta del dataminer, qui di seguito potete dare uno sguardo a cosa dovete aspettarvi.

Nelle sale cinematografiche italiane, Free Guy è già uscito.

Fonte: The Gamer