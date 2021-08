Destiny grazie ai fan diventa un gioco cartaceo in stile D&D

Nell'attesa della prossima espansione di Destiny 2 che verrà presentata ufficialmente il 24 agosto, i Guardiani possono continuare la loro avventura attraverso un gioco cartaceo dedicato proprio al titolo di Bungie.

Un gruppo di giocatori ha creato D&Destiny, un adattamento cartaceo del gioco che si basa sulle regole della 5a edizione di Dungeon & Dragons. Ora è disponibile gratuitamente il manuale del giocatore. In D&Destiny sarete in grado di creare la storia del vostro Guardiano, unirvi ad un party e partire per le avventure. Oltre alle solite classi come Exo, Umani e Insonni, i giocatori saranno in grado di creare un personaggio Cabal, Eliksni, Krill (Alveare), Psionici o Vex.

Il progetto è stato originariamente avviato da Stacy "Good Game Kitty" Poor, supportato da un Patreon, e da allora ha attratto artisti, designer e altre persone di talento. Nei documenti condivisi si troverà anche la scheda del personaggio, la Guida dell'Architetto (ovvero la guida del Dungeon Master), un bestiario e alcune piccole avventure.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito Dungeons & Destiny, mentre qui potete scaricare le schede.

