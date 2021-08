PS5 a tema The Last of Us Parte II in una stupenda creazione di un fan

Un restyling di PS5 a tema The Last of Us Parte 2 ha dato alla console di nuova generazione di Sony un bagliore decisamente impressionante.

Più in basso, potete dare un'occhiata a un post sul subreddit ufficiale di The Last of Us, apparso per la prima volta ieri 18 agosto. La riprogettazione mozzafiato di PS5 da parte dell'utente in questione, presenta Joel ed Ellie di The Last of Us Parte 2 che adornano la piastra superiore della console, con Ellie che indossa persino una t-shirt relativa al primo gioco.

Almeno finora, il post è stato un grande successo sul subreddit di The Last of Us, con tantissimi voti positivi in poche ore. Si scopre che questa particolare riprogettazione di PS5 è stata ispirata da un artwork presente su DeviantArt, che è stato originariamente pubblicato nel dicembre 2016.

Questo design viene effettivamente venduto da un utente su OnBuy. Con l'acquisto non solo otterrete l'adesivo per il faceplate di PS5 ma anche un nuovo adesivo per il controller DualSense, che si abbina perfettamente alla console.

Che ne pensate?

Fonte: Gamesradar.