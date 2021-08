Call of Duty: Vanguard avrà una modalità Zombie realizzata da Treyarch

Le modalità Zombie in Call of Duty di Treyarch sono solitamente limitate ai giochi sviluppati dallo studio stesso, ma questa volta non sarà così. Durante la serie di notizie pubblicate per Call of Duty: Vanguard, Activision ha rivelato che il gioco sviluppato da Sledgehammer presenterà una modalità Zombie realizzata da Treyarch.

L'ultimo contenuto Zombie di Treyarch era stato Black Ops Cold War. A differenza dei giochi precedenti, il contenuto in Black Ops Cold War fa parte degli aggiornamenti stagionali gratuiti del gioco, piuttosto che dei pacchetti di espansione per i quali i giocatori hanno dovuto pagare. Oltre alle mappe, Treyarch ha anche introdotto una nuova modalità chiamata Outbreak che lancia giocatori e zombie insieme all'interno di un'enorme area aperta in cui i giocatori devono completare una serie di obiettivi casuali.

Non è chiaro attualmente se la modalità Zombie in Vanguard continuerà la trama di Black Ops di Treyarch o sarà qualcosa di completamente separato. Ad ogni modo, i fan della modalità saranno sicuramente contenti di ritrovarla anche sul prossimo capitolo della serie.

Vi ricordiamo che Call of Duty Vanguard sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 5 novembre.

Fonte: Gameranx