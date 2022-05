Call of Duty Vanguard non ha avuto successo? Activision incolpa l'ambientazione e le poche novità

La macchina Call of Duty si è fermata l'anno scorso e Activision Blizzard ha dato la colpa all'ambientazione della Seconda Guerra Mondiale e alla mancanza di "innovazione".

Dopo che i guadagni hanno mancato le previsioni di circa $300 milioni, la società ha parlato degli scarsi risultati di Call of Duty: Vanguard.

"Sebbene Call of Duty rimanga uno dei franchise di intrattenimento di maggior successo di tutti i tempi, il nostro gioco premium del 2021 non ha soddisfatto le nostre aspettative, crediamo principalmente per colpa nostra", ha scritto Activision Blizzard nel report finanziario del 30 aprile "L'ambientazione del gioco della seconda guerra mondiale non ha risuonato con alcuni membri della nostra community e non abbiamo fornito tutta l'innovazione come avremmo voluto".

Probabilmente, i piani di marketing per il gioco sono stati capovolti quando le accuse di diffuse molestie sessuali e discriminazione nell'azienda sono emerse lo scorso luglio, ma la società non ne parla nel report. Vanguard non è stato ufficialmente rivelato fino ad agosto e la risposta è stata più tenue del solito, forse in parte perché molti non erano sicuri di come rispondere a una sfarzosa campagna promozionale di una società recentemente accusata di anni di maltrattamento dei suoi dipendenti.

In seguito, è arrivato il report del Wall Street Journal che ha coinvolto direttamente un dirigente di Call of Duty nella cattiva condotta dilagante. Ciò ha causato abbastanza danni all'azienda da accelerare la vendita a Microsoft, ma a quanto pare non ha nulla a che fare con il successo o il fallimento di Vanguard.

Il gioco rimane un "top-seller", ma non tanto quanto voleva Activision, o almeno i suoi azionisti.

Fonte: Kotaku.