Call of Duty: Vanguard sarà protagonista alla Gamescom 2021 con un primo video gameplay della campagna

Nella giornata di ieri è stato presentato ufficialmente Call of Duty Vanguard: il nuovo titolo di Sledgehammer Games ha inoltre già una data di uscita. Il suo trailer è l'unico materiale condiviso dal team di sviluppo: tuttavia, ci sono novità a riguardo. Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2021 potremo vedere il primo video gameplay della campagna.

La rivelazione è programmata per il 25 agosto alle ore 20:00. Geoff Keighley, produttore e conduttore dell'Opening Night Live ha confermato la notizia sui social: "Guardate l'anteprima mondiale del primo gameplay single player di Call of Duty Vanguard durante la Gamescom Opening Night Live" si legge.

Tutto il materiale verrà presentato da Sledgehammer e Laura Bailey: l'attrice interpreterà una delle protagoniste della modalità storia come da lei confermato in un post su Twitter. Oltre a questo sappiamo che all'interno del gioco ci sarà inoltre una modalità Zombie, sviluppata però da Treyarch. Qui sotto potete dare uno sguardo al tweet di Keighley.

Don't miss the world premiere first playthrough of a level from @callofduty #Vanguard during @gamescom Opening Night Live, with special guests Laura Bailey (@LauraBaileyVO) and @SHGames



Wednesday, August 25 at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CESThttps://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/2VhHj0goFa — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 19, 2021

Noi di Eurogamer seguiremo la diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise. Vi ricordiamo che Call of Duty Vanguard sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 dal 5 novembre.

Fonte: GamingBolt