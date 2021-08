PS5 vs Xbox Series X: Shadow of the Tomb Raider analizzato da Digital Foundry

Shadow of the Tomb Raider è stato recentemente aggiornato con una patch next-gen che ne migliora grafica e framerate su console PS5 e Xbox Series X/S.

Se vi state chiedendo quale sia la versione migliore, Digital Foundry è pronta a rispondervi con le sue accurate e profondissime analisi tecniche. L'aggiornamento mira al raggiungimento del 4k/60fps su entrambe le piattaforme: ci sarà riuscito?

Su Xbox Series X, la quale poteva contare sul precedente FPS Boost, per migliorare le performance di Shadow of the Tomb Raider, abbiamo una risoluzione media di 2016p, la quale scende a 900p su Xbox Series S.

Di contro, PS5 è in grado di raggiungere i 2160p, ovvero il 4K pieno, ma con una piccola postilla: l'utilizzo del checkerboard rendering. Questo significa che la risoluzione base è decisamente inferiore e viene aumentata solo grazie all'utilizzo di questo diffusissimo "trucchetto", sebbene ciò risulti in un minor numero di pixel a schermo.

In altre parole, la versione Xbox Series X può contare su un numero maggiore di pixel a schermo rispetto alla versione PS5, tuttavia è proprio in virtù della risoluzione inferiore + checkerboard che la console Sony può garantire delle performance nettamente più stabili, rispetto alla console Microsoft.

I 60fps, infatti, si raggiungono molto più facilmente su PS5, sebbene nessuna delle due versioni sia in grado di offrire un framerate granitico, almeno se si opta per la modalità "risoluzione". In modalità performance, la quale abbassa la risoluzione a 1080p, invece, si possono avere 60fps fissi, come da copione.

In conclusione, sostiene Digital Foundry, il gioco appare meraviglioso su qualsiasi console: Shadow of the Tomb Raider beneficia terribilmente dall'update next-gen, con un salto di qualità visibile soprattutto da PS4 e PS5, data la precedente assenza dell'FPS Boost che, invece, si trovava su Series X in retrocompatibilità.

Fonte: DigitalFoundry