Dark Souls giocato con il codice Morse è l'ultima folle sfida di un giocatore

Dark Souls 3 di FromSoftware è famoso per la sua difficoltà, come gli altri titoli della serie, e vari giocatori hanno trovato i modi più assurdi per affrontare le sfide proposte dal gioco.

In passato vi abbiamo parlato di alcuni fan che hanno provato a giocare Dark Souls con i modi più fantasiosi. Come non ricordare il fan che ha giocato Dark Souls 3 con il controller di Ring Fit Adventure o il giocatore che ha completato i 3 titoli della serie (e Bloodborne) senza essere mai colpito.

Ebbene, tra le stravaganti imprese, ora dobbiamo aggiungere quella dell'utente Rudeism, che ha deciso di affrontare Dark Souls 3 con un... codice morse!

Sull'account Twitter è possibile vedere un video del giocatore che è diventato subito virale.

The Morse Code run of Dark Souls 3 is TWO BOSSES DOWN



Momentum is gathering. We're beginning to believe ? pic.twitter.com/lPHUwWBV6P — Rudeism (@rudeism) August 22, 2021

Parlando di FromSoftware, attualmente lo studio è impegnato con Elden Ring, che ha ricevuto tanti dettagli sulla sinossi e il gioco attraverso le pagine di Steam e PlayStation.

