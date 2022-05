Dark Souls, i server stanno finalmente per rivedere la luce?

Vi avevamo riportato una notizia all'inizio di quest'anno in cui Bandai Namco stava per chiudere i server PvP della serie Dark Souls in quanto si sarebbe trovata una grave falla. I server sarebbero dovuto ritornare online al lancio di Elden Ring ma purtroppo ciò non è successo. In questo periodo di tempo lungo più di 100 giorni i fan non hanno ricevuto nessuna informazione a riguardo.

Tuttavia questo sembra che stia per cambiare: come riporta PCGamer, la testata giornalistica ha scritto delucidazioni a FromSoftware riguardo la messa online dei server. Ora in risposta ad una mail, il team ha scritto quanto segue.

"Stiamo attualmente ripristinando i server online per la serie Dark Souls su PC. Abbiamo in programma di ripristinare progressivamente il servizio online per ogni gioco, ripristinando i server per Dark Souls 3 una volta completato il lavoro necessario per correggere il problema".

"Forniremo ulteriori aggiornamenti non appena il programma di ripristino sarà finalizzato. Vogliamo ringraziare tutti i nostri giocatori per la loro pazienza e comprensione mentre lavoriamo per risolvere questo problema".

Secondo quanto riportato dal sito e dalla mail, Dark Souls 3 potrebbe essere il primo a riottenere i server PvP. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli da Bandai Namco o FromSoftware; vero è che forse si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Fonte: PCGamer