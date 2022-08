Dark Souls 3 finalmente riapre i server multiplayer su PC

All'inizio di quest'anno Bandai Namco aveva deciso di mettere offline i server PC di Dark Souls per risolvere un problema di sicurezza riscontrato nel PvP. Era stato scoperto che gli hacker potevano accedere al PC di un giocatore e prenderne il controllo.

I server sono rimasti spenti per vari mesi ma a luglio era stata annunciata una possibile riapertura dei server a breve. Ebbene, ora è finalmente arrivata qualche gradita novità.

FromSoftware ha da poco annunciato attraverso Twitter la riapertura dei server per Dark Souls 3, e ha confermato che presto torneranno attivi anche i server per i primi due giochi della serie.

"Le funzioni online per la versione PC di Dark Souls III sono state riattivate".

"Stiamo lavorando per ripristinare queste funzioni per tutti gli altri titoli Dark Souls e vi informeremo quando saranno di nuovo disponibili".

"Vi ringraziamo ancora una volta per la vostra pazienza e il vostro supporto".

Online features for the PC version of Dark Souls III have been reactivated.



We are working to restore these features for all other #DarkSouls titles and will inform you when they are back in service.



Thank you once more for your patience and support. pic.twitter.com/XHiCZDEANC