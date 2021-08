Horizon Forbidden West presenta in video i colossali e pericolosi Tremortusk

Guerrilla Games è tornata a mostrare le creature meccaniche che popoleranno il suo attesissimo Horizon Forbidden West per PS5 e PS4.

Nel nuovo video pubblicato su Twitter, lo studio ha voluto dare spazio ai Tremortusk, ovvero le macchine già ammirate lo scorso maggio nel gameplay trailer del titolo e che ricordano elefanti e mammut.

"Colossali e pericolosi, i Tremortusks sono una forza da non sottovalutare e significano morte certa per gli impreparati", si legge nel tweet. "Dovrete usare tutte le armi del vostro arsenale se volete avere qualche speranza di sopravvivere contro uno di loro".

Anche queste gigantesche creature potranno essere controllate attraverso l'Override.

In Focus | Tremortusk



Colossal and dangerous, Tremortusks are a force to be reckoned with and mean certain death to the unprepared. You'll need to use every weapon in your arsenal if you want any hope of surviving an encounter with them. pic.twitter.com/j8Mhuyq0Tr — Guerrilla (@Guerrilla) August 20, 2021

Nel frattempo, sembra proprio che Horizon Forbidden West si farà attendere, con PlayStation stessa che, questo mese, ha suggerito un rinvio al 2022.

