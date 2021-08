Call of Duty: Vanguard su PS5 avrà dimensioni decisamente ridotte rispetto alla versione PS4

Call of Duty: Vanguard, il nuovo atteso gioco della serie presentato con un trailer pochi giorni fa, sta già preoccupando i fan per le sue possibili dimensioni.

Di recente, è emerso che Call of Duty: Vanguard Ultimate Edition potrebbe arrivare a pesare la bellezza di 270 GB ma, probabilmente, gli sviluppatori conoscono bene le preoccupazioni dei giocatori e con il nuovo titolo potrebbero cambiare le cose.

Stando a quanto emerso, il peso del gioco su PS5 potrebbe essere inferiore a quello della versione PS4. Nello specifico, dall'Alpha sembra che COD Vanguard su PS5 avrà un peso inferiore del 30% rispetto a PS4.

Sulla nuova console di Sony, infatti, il download dell'Alpha richiede 20,376 GB, mentre su PS4 30,599 GB. Le dimensioni ridotte sarebbero dovute all'algoritmo di compressione di Sony, acquistato su licenza da Epic, che già in precedenza ha dimostrato di essere molto efficiente.

? Call of Duty®: Vanguard Alpha Pre-Load Available Now !



? #CallofDutyVanguard pic.twitter.com/UMDodmenqU — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) August 23, 2021

Vi ricordiamo che Call of Duty: Vanguard sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Battle.net a partire dal 5 novembre.

Fonte: Twitter.