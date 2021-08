eFootball non avrà alcune delle meccaniche di gioco al lancio

eFootball è la nuova nomenclatura di PES: il gioco avrà una serie di nuove meccaniche di gameplay, video e molto altro, ma alcuni di questi non saranno presenti al lancio.

Tra questi diversi tipi di interazioni con la palla arriveranno solamente in aggiornamenti futuri: "Saranno disponibili anche un sacco di dribbling e finte del corpo con comandi intuitivi. Questi rendono ogni duello un momento emozionante sia per l'attaccante che per il difensore" ha dichiarato Konami. Anche quelli che in inglese vengono chiamati "Sharp Kicks" non saranno disponibili al lancio: si tratta di calci speciali, come cross e passaggi veloci, che richiedono più tempo per essere eseguiti.

Anche l'uso del feedback aptico e dei trigger adattivi per quanto riguarda il DualSense di PlayStation 5 verrà implementato dopo il lancio del gioco. "Vogliamo che le persone mettano le mani su eFootball il prima possibile, quindi lanceremo un numero limitato di squadre e modalità", ha affermato Konami.

eFootball verrà lanciato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One e Windows 10 e PC tramite Steam all'inizio dell'autunno. Al momento del lancio, saranno disponibili solo partite locali con giocatori come Barcellona, ​​Juventus, Bayern e Manchester United e sarete in grado di giocare contro squadre di CPU tramite partita locale. Durante questo periodo eFootball non avrà microtransazioni e tutto sarà free-to-play.

Fonte: Eurogamer