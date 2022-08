eFootball, Konami annuncia una partnership pluriennale con la Nazionale Francese

Sempre più utenti stanno provando eFootball 2022, il gioco di calcio free-to-play di Konami che ha avuto un lancio disastroso lo scorso anno ma che, sulla base di aggiornamenti e miglioramenti, è riuscito a offrire un'esperienza migliore.

Per continuare a costruire il futuro di eFootball nel corso degli anni, l'azienda giapponese sta negoziando con diversi giocatori del mondo del calcio. Oggi Konami ha annunciato un accordo con la Federcalcio francese, che rappresenta gli attuali campioni del mondo.

Si tratta di un accordo pluriennale che incorporerà una varietà di elementi dentro e fuori la saga. La partnership includerà diritti commerciali, di immagine e di attivazione, con Konami che diventerà lo sponsor ufficiale della squadra nazionale francese, oltre a integrarsi negli eventi di eSport.

"Noi di Konami siamo ambiziosi nel voler far crescere la nostra rete di partner e raggiungere un pubblico globale amante del calcio. Collaborare con la federazione nazionale di un paese amante del calcio come la Francia è incredibile, aggiungendo a questo il fatto che sono una squadra con tali storia e prestigio calcistici significativi, che sono molto importanti per noi", ha affermato Naoki Morita, presidente europeo di Konami Digital Entertainment.

Fonte: GodIsAGeek