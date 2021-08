Marvel's Midnight Suns è di Firaxis ma è molto più di un 'Marvel XCOM'

Firaxis Games, lo sviluppatore dietro la serie XCOM e Civilization, sta lavorando a un gioco tattico a turni chiamato Marvel's Midnight Suns, che uscirà a marzo 2022. Come indica il nome e come mostrato durante il trailer alla Gamescom Opening Night Live, Midnight Suns esplora l'angolo soprannaturale dell'universo dei fumetti Marvel con una miscela di famosi eroi e non solo.

Nel trailer, una voce fuori campo nota che, mentre gli eroi hanno sconfitto con successo minacce provenienti da oltre le stelle, un nuovo incubo si è risvegliato. Sebbene il gioco sia fortemente influenzato dall'evento Marvel Comics Rise of the Midnight Suns, la storia non è una rivisitazione e, in effetti, coinvolge una varietà di personaggi non visti nell'evento originale.

Il villain della storia è Lilith, che si è svegliata e comanda un esercito di demoni. Il giocatore assume il ruolo di un personaggio originale noto come The Hunter. Finora Firaxis ha rivelato che il cast di Midnight Suns include Captain America, Iron Man, Ghost Rider (Robbie Reyes), Magick, Doctor Strange, Blade, Captain Marvel e Nico Minoru. The Hunter, nel frattempo, è stato creato per essere del tutto originale e completamente personalizzabile. Ciò significa che i giocatori saranno in grado di definire il proprio aspetto.

Secondo Jake Solomon di Firaxis, Midnight Suns è in sviluppo da quando il team ha terminato XCOM 2 e, sebbene sia un gioco tattico a turni, sarà distinto dai titoli XCOM per cui lo studio è noto. In effetti, Solomon ha affermato che non ci sono meccaniche trasferite a Midnight Suns dalla serie XCOM poiché il team si è reso conto che doveva essere un'esperienza molto diversa.

Mentre i giochi XCOM parlano di soldati che combattono un nemico superiore, Midnight Suns presenta la fantasia di essere supereroi potenti, e i giocatori devono sentirsi forti. Ciò ha presentato al team una sfida interessante per quanto riguarda la progressione e lo sviluppo del personaggio, ha detto Solomon a GameSpot in un'intervista.

L'altra componente importante del gioco sono le dinamiche sociali tra i membri della squadra. Tra una missione e l'altra, gli eroi vivono nell'Abbazia, che è descritta come l'ultimo rifugio sicuro dall'influenza demoniaca di Lilith e come la vostra base mistica segreta. Nei panni di The Hunter, il giocatore si muove attraverso quest'area in una prospettiva in terza persona, da sopra le spalle. I giocatori sono incoraggiati a trascorrere del tempo con i loro compagni di squadra e, così facendo, ad approfondire le loro relazioni. Questo a sua volta sblocca tutte le capacità in combattimento. Salomon ha detto che potrete persino fare regali agli eroi per favorire le amicizie.

Sebbene il trailer non mostri il gameplay di Marvel's Midnight Suns, Firaxis e 2K hanno confermato che debutterà il primo settembre sul sito Web ufficiale. Il gioco verrà lanciato su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

