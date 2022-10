Marvel's Midnight Suns ci presenta Blade con un nuovo trailer

Firaxis Games ha pubblicato un nuovo trailer per Marvel's Midnight Suns, introducendo Blade come un altro personaggio giocabile. Il breve frammento di gameplay presenta anche diverse scene che mostrano le abilità e i poteri di Blade.

Dopo aver pubblicato un ampio gameplay trailer per Magik e Hunter, Firaxis ha pubblicato il breve teaser dedicato a Blade, conosciuto anche come Eric Brooks. Sebbene il filmato non presenti le carte di Blade, fornisce una breve panoramica delle sue abilità.

I giocatori possono vederlo in azione mentre sfreccia da un nemico all'altro sferrando attacchi pesanti. Come si vede nel video, Blade può utilizzare una varietà di armi, dalla katana fino al revolver, per differenziare il suo gameplay. La sua abilità nelle arti marziali inoltre gli permette di realizzare diverse combo.

Il teaser trailer mostra anche Blade che utilizza la sua abilità leggendaria, infliggendo danni in una lunga area con una lama a doppio taglio. Abbiamo già visto Blade interagire con gli altri protagonisti, ma il nuovo trailer introduttivo è dedicato solo al personaggio e alle sue abilità. Per quanto riguarda il background della storia di Eric Brooks, l'eroe è anche chiamato "Daywalker", avendo la tolleranza alla luce del sole degli esseri umani anche se è un mezzo-vampiro con resistenza, forza e sensi potenziati.

La missione ossessiva di Blade è quella di sradicare i non morti dal mondo dei vivi. Sua madre è stata uccisa dal morso di un vampiro durante la sua nascita, dandogli il potere vampiresco di diventare un'arma vivente. Dopo la morte della madre, Blade ha usato il suo talento con le armi e le arti marziali per uccidere chiunque si trovasse sulla sua strada.

Marvel's Midnight Suns sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC il 2 dicembre 2022.

Fonte: Dualshockers.