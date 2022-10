Marvel's Midnight Suns: Nico è la nuova potentissima maga a far parte del roster

Marvel's Midnight Suns comincia ad avere un roster di tutto rispetto, considerando anche le diverse caratterisitiche dei personaggi da mettere assieme in questo strano strategico card game di Firaxis. Di certo si tratta di un team che sa perfettamente quello che fa, per cui potremmo trovarci davanti a uno dei migliori titoli dell'anno.

Oggi entra in scena anche Nico Minoru, una maga sconosciuta ai più ma apparsa nel 2003 in Runaways, dunque anche nella serie TV omonima nel 2017. La particolarità di questa temibile maga è l'utilizzo del Bastone dell'Uno che nel gioco, verrà utilizzato per creare magie random, con effetti casuali.

Le sue carte infatti hanno un elemento aggiuntivo randomico in base alla giocata. Ad esempio, Swarm è una semplice carta che infligge danni, ma con l'effetto aggiuntivo giusto potrebbe infliggere fino al 200% di danni in più. L'imprevedibilità dunque è il suo forte e affrontarla potrebbe essere davvero un problema. Qui sotto, il lungo video di approfondimento.

Fonte: Pushsquare