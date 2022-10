Marvel's Midnight Suns avrà anche Deadpool?

In vista della data di uscita del 2 dicembre, Marvel's Midnight Suns ha mostrato diversi trailer per la sua rosa di supereroi giocabili.

Con un colpo di scena, però, Deadpool sembra aver "preso il controllo" dell'account Twitter di Marvel's Midnight Suns per fare una campagna a favore della sua inclusione nel gioco.

Cambiando l'account Twitter del gioco in #DeadpoolSuns, il supereroe ha anche pubblicato un video su Twitter per raccogliere il sostegno dei fan all'aggiunta di Deadpool al roster di Marvel's Midnight Suns.

Considerando la propensione di Deadpool a rompere costantemente la quarta parete, si tratta di un'azione tipica del personaggio, e considerando che questo avviene sull'account ufficiale del gioco, è probabile che vedremo Deadpool arrivare prima del previsto.

Il direttore creativo Jake Solomon e il produttore Garth DeAngelis hanno recentemente risposto a una serie di domande sul gioco in arrivo, compresa la sua portata complessiva. Il duo ha confermato che la campagna primaria prevede il completamento di oltre 45 missioni e richiederà circa 40-50 ore.

that's right, POOL-heads! make your voices heard! I, the great Deadpool, must be in Midnight Suns! this LEGENDARY injustice will not stand! ✊ #DeadpoolSuns pic.twitter.com/VAwSXrO0YT