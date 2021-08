Call of Duty Vanguard, l'alpha è ora disponibile per i giocatori PS4 e PS5

Call of Duty Vanguard non è ancora disponibile nei negozi, ma i giocatori PlayStation sono fortunati: a partire da oggi e fino a domani, 29 agosto, i possessori di console PlayStation 4 e PlayStation 5 possono scaricare l'alpha test del prossimo capitolo della serie FPS.

Potete scaricare la prova direttamente dal PlayStation Store e avviarla da Warzone, Black Ops Cold War o Modern Warfare.

L'alpha vi permetterà di giocare alla modalità Collina dei Campioni, una speciale variante della classica modalità battle royale: in essa, piccoli gruppi di 2 o 3 giocatori saranno catapultati in un'enorme mappa divisa in 4 arene, Airstrip, Courtyard, Market e Trainyard.

Ogni team avrà a disposizione 12 vite e, una volta esaurite, verrete eliminati dalla partita. Naturalmente, solo un gruppo, quello con più vite, uscirà vittorioso dallo scontro.

Ogni mappa o arena possiede, al suo centro, una vita extra, quindi sarà sicuramente uno dei primi punti che verranno contestati dai team.

Durante il gioco potete ottenere denaro da investire nell'acquisto di nuovo equipaggiamento, armi migliori e perfino vite supplementari.

Al momento, questa alpha è esclusiva per i giocatori Sony, ma fra poche settimane avremo anche della beta multiplayer su tutte le piattaforme: dal 10 al 13 settembre per chi ha prenotato su console PlayStation, dal 16 al 17 settembre per chi ha prenotato il titolo su Xbox e PC e open beta su PlayStation; infine, dal 18 al 20 settembre, open beta libera per tutti.

Call of Duty Vanguard sarà disponibile su console PlayStation, Xbox e PC a partire dal prossimo 5 novembre.

