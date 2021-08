Call of Duty: Vanguard e la modalità 'Champion Hill'? Dr. Disrespect ha qualche dubbio dopo aver provato l'alpha

Dopo molte voci e speculazioni, Activision ha finalmente rivelato Call of Duty: Vanguard, che sarà un'esperienza classica, completa di una campagna per giocatore singolo, multiplayer e una modalità zombie (sviluppata in collaborazione con Treyarch). Ovviamente, ogni gioco ha bisogno di qualcosa di nuovo, e per Vanguard sarà la modalità Champion Hill.

Presentato come la nuova iterazione di Gunfight, Vanguard vede i giocatori fare squadra e affrontarsi testa a testa in una serie di partite in un torneo di sopravvivenza multi-arena. Vince l'ultima in piedi, dopo aver battuto tutte le altre squadre sulla strada per la vetta. La modalità ha già i suoi primi sostenitori e detrattori, ma la preoccupazione di Dr Disrespect per Champion Hill va un po' più in profondità.

Sebbene lo streamer fosse inizialmente critico nei confronti della rivelazione di Call of Duty: Vanguard, riuscire a giocare effettivamente a qualcosa ha portato a qualche elogio. Dr Disrespect considera il concetto di Champion Hill come "cool" e "divertente", ma è apparentemente preoccupato per la sua longevità.

"Come l'1v1, il 2v2, il 3v3... in un certo senso ci giochi, lo giochi per un po', ma poi?" Lo streamer, fondamentalmente, si chiede cosa farà Champion Hill per fare in modo che i giocatori di Call of Duty: Vanguard tornino sulla modalità e cosa può portare in più.

Dr. Disrespect suggerisce persino un sistema classificato, ma non sembra sicuro che una cosa del genere possa essere abbastanza interessante per Champion Hill. Nel complesso, l'obiettivo di Activision è creare un ambiente di gioco in cui "tattica e strategia si combinano con azioni rapide e sparatorie ravvicinate". Guardare Dr Disrespect giocare o giocarci da soli rivela rapidamente questi elementi della modalità, ma quando la novità svanisce, cosa rimane?

La buona notizia è che questa è solo una versione alpha e l'uscita completa di Call of Duty: Vanguard è lontana un paio di mesi. Ci sono ancora elementi su Champion Hill che sono sconosciuti e potrebbero potenzialmente "tranquillizzare" lo streamer.

Call of Duty: Vanguard uscirà il 5 novembre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamerant.