Valorant: nuova mappa Fracture e si avvicina l'atto 2 dell'episodio 3 con pass battaglia e tanto altro

L'8 settembre lo sparatutto targato Riot riceverà un nuovo aggiornamento che conterrà una nuova mappa denominata Fracture. Questa è la settima mappa di Valorant, con una struttura ad "H" che presenta una divisione al centro che separa due lati molto diversi e teleferiche che collegano i percorsi sottostanti.

Ma Fracture è speciale anche perché al suo interno si troveranno anche riferimenti narrativi, in grado di espandere il background del titolo e dove verrà mostrata la Kingdom della Terra gemella, espandendosi nello "Specchiverso". A tal proposito il direttore creativo David Nottingham ha dichiarato:

"Dopo che il filmato Duality ha rivelato ai giocatori l'esistenza di una Terra gemella, il nostro obiettivo era quello di dare ai giocatori un'ulteriore sbirciatina sul conflitto in gioco tra questi due mondi. E in Fracture, vedremo che forse il conflitto non è così scontato come può apparire a una prima occhiata"

"Questa mappa gioca un ruolo chiave nella linea temporale del conflitto in atto tra la nostra Terra e questa misteriosa "altra terra" che sta inviando i propri Valorant Agent. Pertanto, abbiamo investito nella narrazione ambientale e visiva per aiutare i giocatori curiosi a svelare più completamente il misterioso conflitto in corso".

La nuova mappa Fracture ha radici molto classiche, trovando ispirazione nell Fosso di Helm, de Il Signore degli Anelli, dove le squadre contendenti cercheranno di capovolgere le sorti del conflitto, anche se la situazione sembra disperata.

Novità anche per il Pass Battaglia, con nuovi accessori come "Seguimi" che, a detta degli sviluppatori è forse la migliore introduzione dal day one a oggi.