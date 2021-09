Gotham Knights: grandi novità al DC FanDome il 16 ottobre

Warner Bros. e Warner Bros. Games Montreal hanno appena rilasciato l'artwork ufficiale di Gotham Knights, dando appuntamento al 16 ottobre (alle 19:00 ora italiana) a tutti i fan DC, o anche solo a chi ama le vicende attorno il Cavaliere Oscuro.

L'open world, con elementi RPG sarà mostrato in molti dei suoi aspetti, anche perché effettivamente, finora non abbiamo saputo granché. Assieme al Suicide Squad: Kill the Justice League targato Rocksteady, è uno dei titoli più attesi dagli amanti dei fumetti, segno che in fondo le mode non passano mai.

Per giocarlo invece non si sa esattamente quanto dovremmo aspettare, avendo come unica informazione un generico 2022. È molto probabile che verrà svelata la data precisa proprio in questo evento.

Fonte: Gematsu