Gotham Knights si avvicina e il cinematic trailer ci mostra ancora una volta i nostri eroi

Gotham Knights ha ricevuto un nuovo cinematic trailer pochi giorni prima dell'uscita del gioco per mostrare uno sguardo elegante alla Bat Family in azione.

Come gran parte del marketing intorno al gioco, questo trailer divide in modo intelligente il suo tempo tra i quattro personaggi giocabili in Gotham Knights – Robin, Batgirl, Cappuccio Rosso e Nightwing – con un pizzico di ispirazione in stile Batman.

Il nuovo trailer in questione può essere visto di seguito, ma dato che è cinematografico, non aspettatevi di vedere alcun gameplay reale. Ciò che otteniamo, tuttavia, sono alcune prospettive piuttosto ravvicinate sui personaggi principali del gioco e sui loro stili di combattimento unici mentre eliminano alcuni nemici che troveranno lungo la loro strada. Verso la fine, vediamo Alfred che fa un discorso alla Bat Family con alcune parole incoraggianti che esprimono i sentimenti di Batman nei confronti del gruppo. Eccovelo di seguito.

Gotham Knights uscirà per le piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 21 ottobre.

Fonte: GamingBolt