PUBG, il creatore Brendan Greene annuncia Prologue, il suo nuovo progetto

Brendan "PlayerUnknown" Greene ha svelato un nuovo ambizioso mondo di gioco chiamato Prologue. Il nuovo video teaser del progetto segue la partenza di Greene questa settimana da Krafton, società che ha pubblicato il gioco battle royale PlayerUnknown's Battlegrounds di enorme successo. Greene ha avviato un nuovo studio ad Amsterdam chiamato PlayerUnknown Productions e Krafton ne ha acquisito una quota di minoranza.

"Oggi voglio parlare del mio futuro e del mio team", ha detto Greene in un video pubblicato su Twitter. "Ma prima di iniziare, voglio solo prendermi un minuto e ringraziare tutti i giocatori e gli sviluppatori che hanno elevato una semplice modalità di gioco a un genere di giochi fantastici. La vostra immaginazione e innovazione sono fonte di ispirazione. Grazie a tutti".

Parlando del nuovo gioco, in Prologue i giocatori dovranno trovare la strada attraverso una landa selvaggia, che viene creata mentre si entra nel gioco. Una volta entrati, i giocatori dovranno raccogliere risorse e creare strumenti per aiutarsi ad attraversare un paesaggio segnato da condizioni meteorologiche mortali. Greene afferma che non ci sarà alcuna guida o percorso da seguire, "solo un mondo, un punto sulla mappa da raggiungere e gli strumenti necessari per arrivarci".

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Poiché Prologue è una tech demo, Greene ha affermato che la società utilizzerà un modello "paga quello che vuoi". Se ai giocatori quindi piace quello che vedono e riescono a godersi l'esperienza, saranno in grado di offrire una somma di denaro per supportare la squadra. Greene afferma che il team sarà pronto a mostrare il proprio lavoro "presto", tuttavia domani è previsto un reveal del progetto alle 17:45.

Fonte: GamesRadar