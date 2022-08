PlayerUnknown Productions assume l'ex Ubisoft David Polfeldt

Quattro mesi dopo aver lasciato Ubisoft, David Polfeldt lavorerà presso PlayerUnknown Productions.

L'ex di Ubisoft Massive si unisce come consulente senior, con il fondatore Brendan "PlayerUnknown" Greene che afferma di ritenere che Polfeldt "sarebbe stato l'ideale per consigli sulla creazione di una cultura di studio di successo", dopo essersi incontrati il mese scorso in una conferenza. Polfeldt ha confermato in una dichiarazione che "aiuterà a guidare la mano di Brendan nella creazione di uno studio autentico e di un marchio di successo".

Polfeldt ha lasciato Ubisoft Massive all'inizio di quest'anno dopo un anno sabbatico di sei mesi. Era stato amministratore delegato dello studio (ex Massive Entertainment) dal 2005, in seguito all'acquisizione dell'azienda svedese da parte di Ubisoft nel 2008.

I've been a fan of David's work for some time, so thrilled to share this bit of news today...https://t.co/JY86giV2re — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) August 1, 2022

Greene ha creato PlayerUnknown Productions l'anno scorso, con il nuovo studio incentrato sulla ricerca e sviluppo applicata per "consentire un'esperienza digitale su larga scala".

