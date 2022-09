Player Unknown Battleground X McLaren: la nuova collaborazione porta i bolidi britannici nel battle royale

Player Unknown Battleground è pronto ad aggiornarsi alla versione 19.2, che oltre a portare novità di bilanciamento, fix, nuove animazioni e accessori, vi metterà alla guida di una Mclaren GT, uno dei bolidi della casa britannica e che entrerà nel battle royale Krafton.

I giocatori PC avranno accesso alla nuova skin della McLaren GT dal 7 settembre al 2 novembre, mentre i giocatori console potranno ottenerla dal 15 settembre al 10 novembre. Per celebrare la collaborazione, i giocatori possono inoltre ottenere la McLaren GT Standard-Onyx Black , che include skin per veicoli, un costume, equipaggiamento, emote, possibili attraverso il reperimento delle casse bottino McLaren.

Grazie alla nuova interazione con i veicoli si potranno realizzare anche le proprie Mclaren su misura, personalizzando cerchi, colore della vernice e pinze freno. La vettura è dotata di quattro posti e ampie vetrate, per cui potrebbe rivelarsi un mezzo molto utile per veloci scorribande in gruppo.

