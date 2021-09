Call of Duty: Vanguard svela il gameplay del multiplayer e la modalità Patrol in un nuovo leak

Call of Duty: Vanguard presenterà in anteprima mondiale il gameplay multiplayer nella giornata di oggi.

Tuttavia, sembra che siano trapelati filmati di gioco della prossima beta, che mostrano diversi perk come Ghost, Low Profile e Fortified insieme alla nuova modalità Patrol.

A parte la presenza di armi della Seconda Guerra Mondiale, il gameplay sembra molto simile a Call of Duty: Modern Warfare (2019). I giocatori possono raddoppiare il tempo di sprint, il che consente movimenti ancora più rapidi, oltre a montare le armi. Per quanto riguarda la modalità Patrol, è una modalità 6v6 in cui le squadre combattono per un punto di controllo in costante movimento.

Rimanere all'interno dell'area genera punti per la vostra squadra che si accumuleranno più velocemente con il tempo che scorre. Anche Team Deathmatch è mostrata sulla mappa Hotel Royal con alcune ottime sequenze di distruzione.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La beta multiplayer di Call of Duty: Vanguard avrà il suo primo fine settimana dal 10 al 13 settembre per i pre-order su PlayStation. Il gioco completo verrà lanciato il 5 novembre su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Fonte: Gamingbolt.