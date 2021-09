Call of Duty Vanguard finalmente il multiplayer svelato! Alle 18:50 commentiamo in diretta

Il multiplayer di Call of Duty: Vanguard sarà ufficialmente rivelato oggi, 7 settembre, come parte di un livestream. Per l'occasione Activision si sta preparando a rivelare ufficialmente la prossima generazione del multiplayer di Call of Duty.

Il grande evento servirà da corretta introduzione al pacchetto multiplayer di Vanguard. Una delle modalità, Champion Hill, era giocabile durante un alpha test per gli utenti PlayStation ad agosto, ma l'evento di stasera promette maggiori dettagli su tutta la linea per il multiplayer di Vanguard.

Come sempre noi di Eurogamer seguiremo in diretta il reveal di questo multiplayer: a partire dalle 18:50 Virginia Paravani e Nicholas Mercurio commenteranno in diretta attraverso il nostro canale Twitch Eurogamer Italia. Potete seguire i nostri colleghi anche in calce a questa notizia, con una pratica box chat che potete usare per fare domande.

Appuntamento alle 18:50 non mancate!