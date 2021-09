Dark Souls III ha una mod per PC che rende ancora tutto più oscuro e aggiunge i nemici di Bloodborne

Dark Souls III ha ricevuto recentemente una nuova mod revisionata per PC che aggiunge tanti succosi contenuti al gioco. Creata da diversi modder, "Call of the Abyss" si trova attualmente in alpha. La mod aggiunge o cambia praticamente tutto nel gioco, inclusi oggetti, incantesimi, armi e nemici per dare un'esperienza unica ai giocatori.

Questo aggiornamento della mod include anche una revisione dell'illuminazione e tutti i set di mosse all'interno del gioco (da 8 a 10). Non solo, ma la mod aggiunge anche 200 armi da giochi come Bloodborne, Dark Souls 2 e altri, nuovi incantesimi, 40 tipi di armature, due nuove classi, modifiche agli oggetti e ai materiali del titolo originale e vengono aggiunti anche i nemici di Bloodborne.

Attualmente, come abbiamo detto, la mod è in fase di alpha, pertanto ha ancora diversi bug: tuttavia, se siete curiosi e volete provarla subito, a questo link potete scaricarla. Per farla funzionare non dovrete fare altro che scaricarla e spostarla nella cartella del gioco.

FromSoftware è attualmente al lavoro sul suo prossimo gioco, Elden Ring che uscirà il 21 gennaio 2022.

