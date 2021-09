Fortnite, anche la mamma di un pro-player firma un contratto con un team eSport!

La madre di uno dei migliori giocatori professionisti di Fortnite al mondo ha firmato un contratto con Galaxy Racer per sviluppare la propria carriera nel mondo eSport.

Anne Fish, che ha gestito suo figlio, Benjy "Benjyfishy' Fish da quando è diventato professionista nel 2018, ha iniziato a giocare lei stessa a febbraio e ha rapidamente accumulato un ampio seguito online tramite i suoi canali Twitch e YouTube. Ora, trasmettendo in streaming, il suo account ha raggiunto rapidamente i 430.000 follower su Twitch e 165.000 abbonati a YouTube, numeri interessanti per i Galaxy Racer che l'hanno reclutata.

In un'intervista con la BBC, Fish ha spiegato: "Non avrei mai pensato in un milione di anni che avrei mai giocato a Fortnite o in streaming online o che sarei mai stata in grado di poter essere ingaggiata da un'organizzazione, quindi è davvero emozionante". Prima di giocare a Fortnite, Fish aveva giocato in precedenza sul Nintendo 64 del figlio maggiore anni prima. Quando inizialmente ha provato Fortnite, ha scoperto di essere "davvero pessima all'inizio. Mi sono semplicemente nascosta dagli altri giocatori per paura di venire uccisa".

Anche se Fish non ha ancora vinto nessuna coppa, sta continuando a lavorare per migliorare. Il CEO di Galaxy Racer, Paul Roy, ha spiegato che la madre ha speso molti anni gestendo il figlio nel panorama eSport, per questo è stata scelta dal team, aggiungendo di mirare a raggiungere più inclusività sia nei giochi che negli eSport.

Fonte: The Gamer