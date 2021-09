Call of Duty 2022 potrebbe essere il sequel di Modern Warfare secondo un insider

Call of Duty del 2022 potrebbe essere il sequel di Modern Warfare, titolo uscito nel 2019. Questo secondo l'insider accreditato Tom Henderson il quale ha riportato precedentemente una serie di rumor che poi si sono rivelati essere veri.

"Sembra che Call of Duty: 2022 abbia il nome in codice Project Cortez", ha twittato Henderson. "Dovrebbe essere un sequel di Modern Warfare del 2019". Oltre a Henderson arriva anche VGC, il quale afferma di aver parlato con delle persone che conoscono i piani di Activision: "Il sequel di Modern Warfare includerà una campagna che coinvolge le forze speciali statunitensi che combattono una guerra segreta contro i cartelli della droga colombiani".

L'originale Call of Duty: Modern Warfare 2 presentava una delle scene più famigerate della serie, la missione "No Russian" in cui il giocatore partecipa a un attacco terroristico in un aeroporto. Il reboot di Modern Warfare ha mantenuto elementi dell'originale ma ha imbastito una nuova storia.

It looks like Call of Duty: 2022 is codenamed Project Cortez



It's expected to be a sequel to Modern Warfare 2019. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 13, 2021

Va da sé che per adesso stiamo parlando semplicemente di rumor: ricordiamo che il nuovo capitolo del franchise, Call of Duty Vanguard, non è ancora uscito e per adesso Activison concentrerà tutti i suoi sforzi su questo gioco.

Call of Duty Vanguard sarà disponibile dal 5 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

