Uncharted: Legacy of Thieves Collection, le versioni PS5 e PS4 di Uncharted 4 a confronto in un video

Come probabilmente saprete, pochi giorni fa Sony ha annunciato l'arrivo di Uncharted: Legacy of Thieves Collection su PS5 e PC.

Si tratta di un pack che contiene Uncharted 4 e il DLC L'Eredità Perduta, in versione aggiornata con 4K, 60FPS e altre migliorie tecniche.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection si è mostrato nel corso del PlayStation Showcase e, ora, un video confronto ci permette di scoprire le differenze tra le versioni PS5 e PS4 di Uncharted 4.

Nel filmato visibile più in basso, possiamo vedere che, in realtà, le differenze tra le versioni non sono così evidenti. Ci sono i 60 fps e una risoluzione più alta su PS5, mentre alcuni segmenti presentano un dettaglio maggiore.

Tuttavia, è decisamente difficile trovare differenze degne di nota.

Vi ricordiamo che Uncharted: Legacy of Thieves Collection arriverà su PS5 e PC all'inizio del 2022.

Fonte: YouTube.