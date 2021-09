Deathloop sarete fantasmi o macchine da guerra? Arkane svela armi e poteri per il vostro Colt perfetto

Anne Lewis, responsabile contenuti di Bethesda Softworks, ha svelato le armi e i poteri preferiti di Arkane per costruire il vostro Colt perfetto in Deathloop in un post su PlayStation Blog.

In Deathloop potete personalizzare il personaggio con una vasta gamma di armi e abilità, oltre a diverse piastrine speciali che aggiungono nuove funzionalità sia all'equipaggiamento che al personaggio.

"Le piastrine sono piccoli dispositivi che possono fornire grandi vantaggi. Alcune amplificano le abilità e gli attributi, mentre altre potenziano le tue armi. Le piastrine di qualità superiore hanno effetti più potenti. Tutti questi gingilli possono essere scoperti o sbloccati man mano che progredisci nel gioco, eliminando bersagli, affrontando Julianna o esplorando l'isola".

Le armi di alto livello con icone viola e oro saranno anche dotate di vantaggi speciali che cambieranno completamente le funzionalità dell'arma. Inoltre, più è alta la qualità dell'arma, più spazi avrà per le piastrine, quindi ricordati di caricare le tue armi preferite con quelle migliori.

Diversi membri del team di Arkane Lyon hanno condiviso alcuni dei loro equipaggiamenti preferiti.

L'Ombra

"Vuoi farti silenziosamente strada tra le vie di Blackreef, abbattendo i nemici senza mai farti notare? Prova queste opzioni di equipaggiamento, suggerite dall'animatore Victor Syllos":

Armi: PT-6 "Spiker" con vantaggio Ecolocazione | Sepulchra Breteira con vantaggio Polmoni capienti | LIMP-10 o Tribunal con vantaggio Soppressore

Piastrine armi: Penetratore | Colpo sicuro

Abilità: Etere, con miglioramenti Fantasma e Sfarfallio | Nexus o Spostamento

Piastrine personaggio: Ombra rapida | Pieno | Rinnovabile | Energia al plasma

Il level designer Sylvain Menguy suggerisce anche i miglioramenti Influenza e Protrazione se volete utilizzare Nexus. Questi miglioramenti permettono di colpire più facilmente i bersagli e mantenere il collegamento per un periodo più lungo.

A confermare il suggerimento dell'utilizzo di Etere con fantasma c'è il designer narrativo Alex Scokel, che sostiene che unire Etere con l'abilità Spostamento e il suo miglioramento Portata ti permette di muoverti magicamente sul campo di battaglia, senza farti vedere o colpire, saltando da un luogo nascosto all'altro.

Il Toro scatenato

Il primo suggerimento di Syllos vi rende ombre, ma la sua seconda combinazione è molto più rumorosa e distruttiva.

Armi: Doppie LIMP-10 con vantaggio Vampiro | Stocco

Abilità: Distruzione, con miglioramenti Euforia e Ritirata | Spostamento, con miglioramento Portata

Piastrine personaggio: Forza inarrestabile | Lottatore sanguinario | Energia al plasma | Tacchi a molla

"Questa è la mia combinazione preferita per quanto riguarda lo stile offensivo", dice Syllos. "In questo modo potrai uccidere i nemici semplicemente correndogli incontro, mentre tu guarirai. Con la Piastra Distruzione migliorata ottieni energia mentre infliggi più danni. Aggiungi i doppi SMG e il fucile per maggior sicurezza, ma con Energia al plasma e il miglioramento Ritirata di Distruzione, sarai quasi sempre in modalità distruzione."

Il Chimico

Il Game director Dinga Bakaba ha condiviso il suo equipaggiamento corrosivo a tema gas. "In normali circostanze, il gas è un pericolo in Deathloop, ma questa costruzione ti permette di usare il gas non solo per uccidere un sacco di nemici, ma anche per guarirti. Se il gas si trova nei pressi di una superficie metallica, sparagli e genererai un'esplosione. Ovviamente, questo vale anche per i colpi dei tuoi nemici, quindi fai attenzione a dove e quando usi il gas per guarirti."

Armi: Quattrolibbre con vantaggio Vapore tossico | Vopat da trincea

Abilità: A scelta, anche se un potere come Spostamento è sempre utile per gestire gli esplosivi

Piastrina personaggio: Polmoni d'acciaio

Il Tecnico

Bakaba ha un'altra costruzione preferita, ma decisamente meno velenosa. "Con questa costruzione, potrai violare qualsiasi dispositivo in fretta e dalla lunga distanza, e potrai anche far esplodere a distanza mine, torrette mobili, punto di distrazione e anche le radio degli Esploratori. Collega i nemici tra loro per massimizzare il danno inflitto dalle tue trappole e rimani invisibile mentre osservi l'accaduto. Inserisci una pistola silenziata per dei furtivi colpi alla testa quando necessario e la sparachiodi silenziosa PT-6 "Spiker", i cui chiodi esplodono dopo qualche secondo, così da poter far esplodere quello che desideri anche se non c'è nulla da violare nei dintorni."

Armi: Tribunal con vantaggio Soppressore | PT-6 "Spiker" con vantaggio Aspetta e vedrai

Abilità: Etere, con miglioramenti Fantasma e Sfarfallio | Nexus, con miglioramenti Influenza e Protrazione

Piastrine personaggio: Hacker esperto | Segnale Esteso | Sovraccarico remoto

Il Tiratore al piattello

"Hai sempre voluto provare il tiro al piattello, usando invece dei dischi di ceramica gli Eternalisti?" si chiede il Programmatore dei tool Nicolas Buisson. "Non cercare oltre! Con questa costruzione potrai raggiungere qualsiasi area affollata, collegando i nemici e facendoli volare, per poi colpirli mentre sono in aria. Eliminali tutti in un solo colpo, con stile. Questa costruzione richiede un sacco di energia Piastra, Vampiro e Pieno ti permetteranno di continuare a ricevere energia."

Armi: Qualsiasi fucile a pompa

Piastrine armi: Colpo fulmineo | Assorbimento shock

Abilità: Nexus, con miglioramenti Protrazione e Influenza | Karnesis, con miglioramento Sospensione

Piastrine personaggio: Vampiro | Pieno

Deathloop è ora disponibile su PlayStation 5 e PC.

Fonte: PlayStation Blog.