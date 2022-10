PlayStation Plus: Sony sembra aver cancellato la data di rimozione dei giochi dal suo catalogo

Sony sembra aver rimosso le date di scadenza dalla sua formazione PlayStation Plus, dando ai fan quasi nessuna indicazione di quanto tempo hanno ancora per giocare a un determinato titolo. In quanto servizio in abbonamento per i possessori di console Sony, PlayStation Plus offre numerosi vantaggi per coloro che pagano la quota mensile. Quest'anno sono stati inclusi nuovi livelli nell'abbonamento PlayStation Plus, offrendo ai giocatori l'accesso a Extra e Premium, che, tra le altre cose, hanno aggiunto un enorme elenco di titoli da riprodurre in streaming.

Come Xbox Game Pass, ogni tanto vengono aggiunti nuovi titoli a PlayStation Plus Extra e Premium, con versioni importanti come Deathloop, Stray e GTA Vice City: Definitive Edition disponibili. Tuttavia, proprio come alcuni giochi popolari vengono aggiunti ogni tanto alla libreria PS Plus Extra e Premium, anche altri titoli vengono rimossi dal servizio. Per assicurarsi che gli abbonati riescano a giocare a un gioco prima della sua rimozione, in precedenza i giocatori potevano controllare la data di scadenza per vedere quando questi titoli sarebbero stati rimossi.

Ora, sembra che Sony abbia rimosso la possibilità di vedere esattamente quando un gioco esce da PS Plus Extra o Premium. Come sottolineato dall'account Twitter di PS Play, i giochi non informano più i giocatori quando verranno rimossi dal servizio. La scheda "Ultima possibilità di giocare" è ancora disponibile per la visualizzazione, ma se un giocatore fa clic su un gioco all'interno di tale scheda, non vedrà esattamente quando questi lascerà il servizio.

Now you're not even displaying the dates?

Rez Infinite is on the leaving soon list. But when is it leaving? No one knows? Will it be today? Tomorrow? Next week?



GTA Vice City leaves in February. But barely anyone knows this. You have to read the PS Japan Blog to know. pic.twitter.com/waNJoOoAI4 — PS Play (@PS5Play_) October 19, 2022

Sebbene i giochi inclusi nel livello PlayStation Plus Essential rimangano in circolazione per un mese prima di essere rimossi, non esiste uno schema prestabilito per quando i titoli vengono eliminati da Extra e Premium. Questa modifica potrebbe non essere rilevante per coloro che giocano non appena i titoli arrivano nelle librerie Extra e Premium, ma per i giocatori che di solito aspettano un po' prima di iniziare a giocare a quei titoli, potrebbe essere preoccupante vedere che non sapranno quando alcune versioni vengono rimosse.

Fonte: Push Square