Deathloop Xbox Series X/S e PS5 a confronto in un video

Dopo un anno di esclusività su PS5, Deathloop è arrivato su Xbox, e ora vengono messe a confronto le prestazioni di Deathloop su Xbox Series X e PS5. Ma come funziona questa versione sulle console Xbox? IGN a tal proposito ha pubblicato un video confronto dove vengono analizzate le prestazioni del gioco sia su Xbox Series X/S che su PS5.

Le prestazioni di Deathloop su Xbox Series X e PS5 sono state valutate attraverso le modalità visive offerte dal gioco, che sono le stesse su entrambe le console. Nelle modalità in 4K, le prestazioni Deathloop su Xbox Series X e PS5 possono offrire una risoluzione fino a 1800p su entrambi i sistemi. Tra i problemi riscontrati dalla video analisi troviamo i filtri di nitidezza che non sono stati applicati in modalità Ray Tracing su PS5, facendo apparire l'immagine dinamica leggermente più sfocata rispetto a Xbox Series X/S.

Quando si tratta di prestazioni Deathloop su Xbox Series X e PS5 in termini di fotogrammi al secondo, il ray tracing e le modalità performance sostanzialmente corrispondono, con PS5 e Xbox Series X che offrono 30 fps fissi nella prima modalità e 60 fps nella seconda modalità.

Per quanto riguarda la sorella minore, Xbox Series S ha solo le modalità Qualità e Prestazioni, ma entrambe funzionano costantemente a 60 fps, con la modalità Qualità che perde solo 1 o 2 fotogrammi.

Fonte: Wccftech