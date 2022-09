Xbox Game Pass oltre a Deathloop riceverà altri giochi nel corso della seconda metà di settembre

Come ogni mese Microsoft ha annunciato i giochi in arrivo per i possessori di Xbox Game Pass. Questa seconda metà di settembre troviamo una chicca imperdibile ovvero Deathloop che sappiamo essere già disponibile oggi. Tuttavia ci sono altri giochi che stanno per arrivare e qui di seguito potete dare uno sguardo all'elenco.

Deathloop (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) - disponibile oggi

Hardspace: Shipbreaker (Cloud e Xbox Series X|S) - disponibile oggi

SpiderHeck (Console e PC) – 22 settembre

Beacon Pines (Cloud, Console, e PC) – 22 settembre

Slime Rancher 2 (Game Preview) (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 22 settembre

Moonscars (Cloud, Console, e PC) – 27 settembre

Grounded – Full Release (Cloud, Console, e PC) – 27 settembre

Let’s Build A Zoo (Cloud, Console, e PC) – 29 settembre

Valheim (Game Preview) (PC) – 29 settembre

PAW Patrol Grand Prix (Cloud, Console, e PC) – 30 settembre

Come abbiamo riportato in una recente news, Deathloop su Xbox Series X/S ha quattro diverse modalità grafiche che possono essere usate per rendere il gioco più fluido o per migliorare la grafica.

Ovviamente questo mese ci saranno altri giochi che diranno addio al catalogo e potete trovarli cliccando qui.

Fonte: Xbox