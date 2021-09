Death Stranding Director's Cut sarà 'un'esperienza incredibile' grazie ai suoni del DualSense e al suo feedback aptico

La Director's Cut di Death Stranding si appresta ad arrivare su PlayStation 5 e, come lecito aspettarsi, anche il DualSense giocherà un ruolo chiave per l'esperienza. Infatti, dal profilo ufficiale di Kojima Production, è stato confermato come i giocatori potranno sentire meglio cosa sta succedendo intorno a Sam Porter, grazie al feedback aptico, in cui si avranno diversi trigger qualora ci si muovesse tra l'erba, fiumi o neve.

Anche l'audio 3D avrà un ruolo determinante, con feedback molto più precisi e corposi, regalando un'esperienza unica del mondo di gioco e ovviamente, i caricamenti istantanei, tramite l'SSD di PlayStation 5.

Death Stranding Director's Cut uscirà su PlayStation 5 il 24 settembre.

Fonte: WCCFTech