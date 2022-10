Hideo Kojima ha pubblicato un criptico messaggio legato al suo prossimo progetto

Un momento fa, Hideo Kojima ha pubblicato quello che potrebbe chiamarsi "il secondo indizio" relativo al suo prossimo gioco. Il poster è praticamente identico a quello rivelato al Tokyo Game Show, manca solo "Chi sono io?" sotto il volto della misteriosa attrice che molti pensano sia Elle Fanning.

Nel post su Twitter, Kojima ha dichiarato: "La risposta al 'WHO' del Tokyo Game Show sarà nel prossimo 'WHERE'". A questo punto, si ipotizza che i fan dovranno tenere d'occhio le foto del director sui social media per ricevere il terzo indizio.

Tuttavia, tenuto conto della stretta relazione tra Geoff Keighley e il responsabile, tutto sembra indicare che l'annuncio ufficiale di questo misterioso progetto avverrà durante The Game Awards 2022, evento che si terrà l'8 dicembre.

The answer to “WHO” at TGS will be in the next “WHERE”. pic.twitter.com/y6Y6l7gAxo