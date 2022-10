Hideo Kojima parla del suo prossimo gioco come 'nuovo medium'

Hideo Kojima sta preparando diversi progetti in cantiere e tra questi uno coinvolge l'attrice Elle Fanning. Tuttavia il creativo mantiene ancora il suo riserbo su questi giochi.

Ora, durante una recente intervista, Kojima ha parlato brevemente di uno di questi prossimi progetti. "Si tratta quasi di un nuovo medium" ha dichiarato il creativo a proposito. "Se ciò avrà successo, cambierà le cose, non solo nell'industria dei giochi, ma anche nell'industria cinematografica".

Il designer ha aggiunto che la sfida per creare questo titolo di cui non conosciamo ancora né nome e nemmeno dettagli è costruire l'infrastruttura: "Puoi avere esperimenti di successo, ma c'è una lunga distanza tra un esperimento e un luogo in cui è qualcosa che diventa parte dell'uso quotidiano".

Kojima dovrebbe avere due titoli attualmente in sviluppo: uno con il nome di "Overdose" mentre l'altro sarebbe Death Stranding 2. Non dimentichiamo tuttavia che il creativo sta collaborando con Microsoft ad un altro titolo non ancora annunciato.

