Hideo Kojima conferma Elle Fanning, ma i fan pensano di sapere chi è l'attrice del secondo poster

Le voci hanno collegato Hideo Kojima con così tanti giochi in arrivo che al momento è impossibile dire quale di loro sia effettivamente vero, dal momento che nessuno di loro è stato annunciato ufficialmente.

Death Stranding 2 è stato un segreto di Pulcinella da quando la star Norman Reedus ha rivelato che ci stava lavorando, ma queste informazioni volutamente poco chiare legati ai poster del nuovo progetto non sembrano promuovere un sequel.

Come avevamo riportato, il creativo ha iniziato con una sagoma di quella che i fan hanno subito intuito fosse Elle Fanning, insieme alle parole "Chi sono io?". Ora è stata pubblicata una seconda immagine di un'attrice diversa, con le parole "Dove sono io? e un commento di Kojima di "Who is 'WHERE'?".

Questa volta i fan non sono stati così veloci nell'identificare l'attrice: sembra infatti esserci un ampio accordo sul fatto che sia asiatica, con l'attrice giapponese-australiana Shioli Kutsuna, della serie Apple+ Invasion, come una delle possibilità più comunemente citate.

Shioli Kutsuma aka Yukio from Deadpool 2 pic.twitter.com/yeRwmtfI4J — Lex ( ᒥH⪽ ⊃∪⊃⪽ ) Radu (@MichaelPayneV) October 7, 2022

I The Game Awards hanno ora confermato che la prima immagine è Elle Fanning, e dal momento che Kojima e il conduttore Geoff Keighley sono amici, sembra quasi certo che qualunque sia questo gioco sarà annunciato ufficialmente all'evento a dicembre

Fonte: PushSquare